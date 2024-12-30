Москва, 30 декабря, 2024, 12:47 — ИА Регнум. В более чем 11,2 тыс. столичных многоквартирных домов Москвы заменили инженерные системы в рамках программы капремонта. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков. Он подчеркнул, что в работах были использованы исключительно отечественные материалы.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Московская программа капитального ремонта — один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире», — заявил Бирюков. Он пояснил, что в программу вошли более 29 тыс. домов общей площадью свыше 290 млн квадратных метров, в которых запланирован ремонт более 420 тыс. инженерных систем. «За время реализации программы с 2015 года в более чем 11,2 тыс. жилых домов обновили инженерные системы, что позволило продлить срок их службы и обеспечить безопасную эксплуатацию», — отметил заместитель мэра российской столицы.

В рамках капремонта в Москве меняют основные и инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления, водоотведения и электрики. Ремонтируются также системы дымоудаления и противопожарной автоматики, пожарного водопровода, внутреннего водостока. Проводится замена мусоропроводов.

«В работах используем исключительно отечественные материалы, отвечающие всем требованиям надёжности и долговечности», — сообщил Петр Бирюков. Так, при замене системы центрального отопления устанавливаются российские биметаллические радиаторы или современные мощные конвекторы.