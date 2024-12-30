Тель-Авив, Израиль, 30 декабря, 2024, 12:47 — ИА Регнум. Полёты израильской авиакомпании El Al в Россию приостановлены до конца марта 2025 года. Об этом 30 декабря сообщили в компании.

Gerard Bottino/Keystone Press Agency/Global Look Press

«После проведения всесторонней оценки ситуации El Al приостанавливает все свои рейсы по маршруту Тель-Авив — Москва до конца зимнего расписания», — процитировала онлайн-газета The Times of Israel представителя перевозчика.

О временном прекращении полетов в российскую столицу компания объявила после катастрофы с направлявшимся в Грозный самолётом Azerbaijan Airlines. Нынешнее решение о продлении приостановки рейсов принято после непрерывных консультаций с властями страны, чтобы получить полную картину ситуации.

«Пассажирам будет сообщено об изменениях в ближайшее время», ― добавил представитель авиакомпании.

Как сообщало ИА Регнум, авиакатастрофа возле аэропорта Актау произошла утром 25 декабря. Разбился пассажирский самолёт рейса Баку — Грозный. Погибли 38 человек, в том числе семь граждан России. В живых остались 29 человек, в том числе двое членов экипажа.

В Казахстане началось расследование происшествия. Следственный комитет России в свою очередь возбудил уголовное дело. Азербайджанская сторона инициировала международное расследование авиакатастрофы.

28 декабря президент России Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Азербайджанский лидер заявил, что самолёт подвергся внешнему воздействию в воздушном пространстве РФ. Путин принёс Алиеву извинения за то, что катастрофа произошла в воздушном пространстве России. Глава государства сообщил, что Грозный, Моздок и Владикавказ на момент прилёта борта из Баку подверглись атаке дронов ВСУ, которую отражали российские силы ПВО.

Алиев 29 декабря заявил, что летевший из Баку самолёт получил повреждения в результате обстрела с земли. Он подчеркнул, что специально воздушное судно никто не сбивал.