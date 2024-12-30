Актау, Казахстан, 30 декабря, 2024, 12:42 — ИА Регнум. Самолёт, прибывший из Баку в казахстанский аэропорт Актау, отбуксировали со взлётно-посадочной полосы из-за неисправности носовой стойки. Об этом в понедельник, 30 декабря, сообщило информагентство Kaztag со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта Казахстана.

AP/TASS

Посадка была произведена в штатном режиме, а после неё у воздушного судна возникла проблема с носовой стойкой, сказано в сообщении. Пассажиров на борту самолёта к этому моменту уже не было.

«Аэропорт открыт, работает в штатном режиме», — сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, утром 25 декабря возле аэропорта Актау произошла авиакатастрофа. Рядом с ним разбился пассажирский самолёт, выполнявший рейс Баку — Грозный. Погибли 38 человек, в том числе семь граждан России. В живых остались 29 человек, включая двоих членов экипажа.

Президент России Владимир Путин позвонил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву. Алиев ранее заявил, что самолёт подвергся внешнему воздействию в воздушном пространстве РФ. Путин принёс извинения за то, что катастрофа произошла в воздушном пространстве России. Президент сообщил, что Грозный, Моздок и Владикавказ на момент прилёта борта из Баку подверглись атаке дронов ВСУ, которую отражали российские силы ПВО.

Утром 29 декабря в южнокорейском аэропорту Муан разбился самолёт. Лайнер выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и врезался в забор, после чего начался сильный пожар. На борту находился 181 человек, выжили только двое. Позднее было опубликовано видео приземления лайнера, на котором видно, что шасси самолёта выпущено не было.