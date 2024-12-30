Донецк, 30 декабря, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России освободили населённый пункт Новооленовка в ДНР, сообщило 30 декабря Министерство обороны РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Решительными действиями подразделений группировки войск «Центр» освобождён населённый пункт Новооленовка», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 29 декабря Минобороны РФ проинформировало, что российские военнослужащие освободили посёлок Новотроицкое в Донецкой Народной Республике. Кроме того, появилась информация, что ВСУ оставили позиции в посёлке Шевченко под Красноармейском (ДНР).

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ежедневно поступает информация о том, что российские военные успешно продвигаются в Дзержинске, освобождая город от украинских формирований. Он уточнил, что ВС РФ в этом населённом пункте занимают более выгодные позиции и высоты.