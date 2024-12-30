Москва, 30 декабря, 2024, 12:37 — ИА Регнум. Российская компания «СТГ Инжиниринг» приостановила поставки пшеницы в Сирию после свержения экс-президента Башара Асада, передаёт ТАСС со ссылкой на гендиректора компании Дмитрия Трифонова.

Александр Рюмин/ТАСС

«Мы три года поставляли пшеницу в Сирию, ежемесячный объём поставок составлял 1,1 млн тонн. Сейчас поставки полностью прекратились», — сказал собеседник агентства.

По словам Трифонова, поставки пшеницы в Сирию возобновятся после налаживания контактов с новыми властями страны. Он пояснил, что причиной приостановки экспорта является долг сирийской стороны перед российской компанией, который составил 116 млн долларов.

Лидер новых сирийских властей Ахмед аш-Шараа в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что у Сирии есть стратегические интересы, связанные с Россией. Он также добавил, что Дамаск не хочет, чтобы Москва покинула Сирию в ущерб отношениям двух стран.

В сентябре министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на выездном совещании в Саратовской области заявил, что ситуация в российском агропромышленном комплексе остаётся штатной, несмотря на ухудшение погоды во время весенних полевых работ. На тот момент было собрано почти 64 млн тонн пшеницы.

Как передавало ИА Регнум, 8 декабря экс-лидер Сирии Башар Асад на фоне наступления вооружённой оппозиции и постепенной потери контроля над городами объявил о сложении полномочий президента и покинул Сирию. Он с семьёй прибыл в Россию, где им предоставили убежище. Спустя два дня вооружённая сирийская оппозиция поручила вывести свои силы из занятых городов, чтобы туда смогли зайти подразделения внутренней безопасности и полиция.