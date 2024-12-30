Москва, 30 декабря, 2024, 12:12 — ИА Регнум. На Солнце наблюдается один из сильнейших в текущем году всплесков активности. Утром 30 декабря зарегистрированы две мощнейшие вспышки, сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

TOMS KALNINS/EPA/ТАСС

Отмечается, что две вспышки самого высшего рентгеновского класса X произошли на Солнце в 7:14 и 7:31 мск. Взрывы наблюдались в западной части солнечного диска, в зоне, не исключающей влияние на Землю.

«В целом на Солнце регистрируется один из самых сильных всплесков активности в текущем году. Предыдущие два всплеска наблюдались в мае и октябре», — указано в сообщении на сайте научной организации.

Вероятно, выбросы солнечной массы достигнут Земли в середине дня 31 декабря и вызовут полярные сияния. Чем ближе к вечеру придут основные массы плазмы, тем выше шансы, что в полярный овал попадёт европейская часть России, добавили в лаборатории.

Как сообщало ИА Регнум, вспышку мощнейшего класса Х на Солнце зафиксировали утром 29 декабря. Событие началось в 10:08 мск и продолжалось около получаса, пик излучения наблюдался в 10:18 мск. Учёные пояснили, что уже около недели наблюдали рост активности Солнца. За это время количество солнечных вспышек возросло почти вдвое, но теперь они дошли до наиболее высокого уровня.