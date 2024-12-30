Мелитополь, 30 декабря, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил Запорожскую область, где встретился с местной молодёжью, а также принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний». Об этом сообщает Запорожское агентство новостей.

Официальный Телеграм-канал губернатора Запорожской области

«Кириенко посетил образовательный Центр «Маяк» в Бердянске, там он встретился с активистами «Движения первых» и студентами Азовского государственного педагогического университета», — говорится в сообщении.

Также указано, что в рамках своего участия в «Ёлке желаний» замглавы администрации встретился с многодетной семьёй Козявиных из Михайловки и с 13-летней Анастасией Бородиной из Мелитополя, которым вручил подарки.

Помимо этого, Кириенко посетил Энергодар и Запорожскую АЭС, где вместе с мэром города Эдуардом Сеновозом обсудил программу восстановления социальных объектов. Также он вручил орден Мужества отцу начальника охраны ЗАЭС Андрея Короткого, автомобиль которого подорвали киевские боевики в октябре этого года. Наград были удостоены также местные чиновники.

Как передавало ИА Регнум, 27 ноября Кириенко посетил Курскую область. Экс-глава региона Алексей Смирнов обсудил с ним текущую обстановку и доложил о тех мерах поддержки, которые предоставляются жителям Курской области, вынужденно покинувшим свои дома. Кириенко посетил Центр распределения гуманитарной помощи, где работают волонтёры Народного фронта, регионального штаба Всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», партии «Единая Россия».