Москва, 30 декабря, 2024, 12:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил глав зарубежных государств и правительств с Рождеством и наступающим Новым годом. Об этом в понедельник, 30 декабря, сообщила пресс-служба Кремля.

Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин

В числе тех, кому направлены поздравления, — лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Южной Осетии.

Путин поздравил, в числе прочих, президента Бразилии Луиса Инасио Лулу да Силву, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, президента Венесуэлы Николаса Мадуро, президента и премьера Индии Драупади Мурму и Нарендру Моди, председателя КНР Си Цзиньпина, председателя КНДР Ким Чен Ына, папу Римского Франциска, президента Сербии Александра Вучича, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента ЮАР Сирила Рамафосу.

«Кроме того, поздравительные телеграммы направлены ряду бывших глав иностранных государств и правительств, в частности [бывшему председателю совета министров Кубы] Раулю Кастро, [экс-президенту Армении] Роберту Кочаряну, [бывшему президенту Казахстана] Нурсултану Назарбаеву, [экс-президенту Армении] Сержу Саргсяну, [бывшему канцлеру ФРГ] Герхарду Шрёдеру», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 21 декабря пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент не будет поздравлять руководителей недружественных стран с Новым годом и Рождеством. Путин поздравит иностранных партнёров России, а также народы ряда стран, рассказал пресс-секретарь президента.

В декабре 2023 года глава государства также не стал поздравлять лидеров недружественных государств с Новым годом и Рождеством.