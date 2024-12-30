Вашингтон, 30 декабря, 2024, 11:44 — ИА Регнум. Российские военные смогут детально изучить американские танки Abrams, захваченные в зоне украинского конфликта. Об этом пишет американское издание Military Watch Magazine.

Иван Шилов ИА Регнум Танк Abrams

«По меньшей мере один из танков M1A1 Abrams, захваченных российскими войсками на Украине, как ожидается, будет детально изучен на крупнейшем в стране танковом заводе «Уралвагонзавод». Поскольку обезврежены уже 20 из 31 танка Abrams, некоторые из которых получили лишь незначительные повреждения, у ВС России появится одна из первых в истории возможностей разобрать одну из машин на части для детального изучения», — указано в публикации.

В материале отмечено, что детальное изучение танков Abrams имеет важное стратегическое значение, ведь они используются как в армии самих США, так и их союзников. Также в издании высказали опасения насчёт того, что полученные данные могут быть переданы Россией своим союзникам, в частности Китаю и КНДР.

Как передавало ИА Регнум, 31 октября MWM также писал, что российские военные уже вывели из строя две трети поставленных Киеву танков Abrams, часть из которых была захвачена.

Ранее американское издание National Interest назвало танки Challenger 2, а также американские Abrams и немецкие Leopard 2 сильно переоценёнными. Журналисты отметили, что участие этой техники в боях на Украине показало, насколько она уязвима.

В госкорпорации «Ростех» сообщили, что российские управляемые артиллерийские снаряды «Краснополь» разносят танки Abrams «одним щелчком». Российские высокоточные боеприпасы стали главным оружием против Abrams.