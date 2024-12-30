Ашхабад, 30 декабря, 2024, 11:42 — ИА Регнум. Альтернативный маршрут организован для пассажиров вывозных рейсов Москва — Ашхабад с билетами на 30 и 31 декабря. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании «Туркменистан».

Kevin Hackert via www. imago-imag/www. imago-images.de/Global Look Press

Ранее перевозчик сообщил, что регулярные рейсы Ашхабад — Москва отменяются на месяц с 30 декабря. Причину приостановки авиасообщения в компании не назвали, пассажирам пообещали вернуть деньги за билеты.

«Авиакомпания «Туркменистан» организует вывоз пассажиров данных рейсов по альтернативному маршруту Москва — Стамбул — Ашхабад с привлечением стороннего перевозчика на участке Москва — Стамбул», — говорится в сообщении.

Билеты действительны для перелёта рейсами T5-708 и T5-704 без дополнительной оплаты. Багаж пассажиров регистрируется до Ашхабада, виза для перелёта через Стамбул не нужна, добавили в компании.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года авиакомпания «Туркменистан» приостанавливала рейсы в Москву «в связи с воздушной обстановкой в Московской воздушной зоне». Рейсы выполнялись по маршруту Ашхабад — Казань — Ашхабад.

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) объявила о приостановке с 28 декабря перелётов из Баку в восемь российских городов: Сочи, Минеральные Воды, Волгоград, Уфу, Самару, Саратов, Нижний Новгород и Владикавказ. Ранее, 25 декабря, были приостановлены полёты из Баку в Грозный и Махачкалу.

Эти решения были приняты после крушения самолёта AZAL в аэропорту казахстанского Актау 25 декабря. Жертвами крушения стали 38 человек, 29 — выжили.