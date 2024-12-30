Москва, 30 декабря, 2024, 11:44 — ИА Регнум. Самолёт специального лётного отряда «Россия» совершил перелёт в США для проведения ротации сотрудников дипломатической миссии. Об этом 30 декабря сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Очередная ротация дипломатов», — уточнила в беседе с РБК дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, согласно данным сервиса для наблюдения за самолётами в режиме реального времени Flightradar24, самолёт специального лётного отряда «Россия» Ил-96 два дня провёл в США, после чего вернулся в РФ. Воздушное судно вылетело из Санкт-Петербурга в Нью-Йорк 25 декабря. После этого борт отправился в Вашингтон и находился там до 28 декабря. Затем самолёт снова вылетел в Нью-Йорк и уже оттуда вернулся в Россию.

5 октября стало известно, что Анатолий Антонов завершил работу в качестве посла России в США. Эту должность он занимал с августа 2017 года. Позднее опубликовали указ президента об освобождении дипломата от должности. 11 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков проинформировал, что Россия направила США запрос на агреман для нового посла в Вашингтоне, личность которого пока не раскрывается.

24 ноября газета «Коммерсантъ» написала, что новым послом РФ в США, вероятнее всего, станет Александр Дарчиев. Вместе с тем в МИД РФ отказались комментировать журналистам эту информацию.

Глава МИД России Сергей Лавров 25 декабря сообщил, что США выразили одобрение кандидатуры на пост российского посла в Вашингтоне, дата его отъезда планируется с учётом инаугурации избранного президента Дональда Трампа. Министр подчеркнул, что отсутствие посла РФ в США не обусловлено политическим решением.