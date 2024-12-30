Москва, 30 декабря, 2024, 11:31 — ИА Регнум. Командир мотострелкового отделения Вооружённых сил (ВС) России, сержант Арген Адаев в одиночку уничтожил группу украинских военнослужащих, сообщило 30 декабря Минобороны РФ.

«Перемещаясь и занимая выгодные огневые позиции, вел прицельный огонь из стрелкового оружия по наступающим [военным ВСУ], лично уничтожив группу противника, пытавшуюся атаковать с фланга», — уточнили в ведомстве.

Сержант выявлял расположение, пути их подхода и огневые точки вражеских сил. При этом он также руководил действиями своих подчинённых. Действия Адаева и его отделения помогли отразить атаку ВСУ на опорный пункт ВС РФ.

Как передавало ИА Регнум, 26 декабря официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные освободили населённый пункт Гигант в ДНР. Также армия РФ нанесла удары по нескольким бригадам ВСУ у Северска, Курахово, Часового Яра и Дружковки в Донецкой Народной Республике.

29 декабря стало известно, что Вооружённые силы России взяли штурмом административные здания теплоэлектростанции (ТЭС) в городе Курахово (ДНР). Глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов уточнил, что российские войска продвинулись в западном направлении более чем на 4 км и закрепились на новых позициях, в результате чего в рядах украинских формированиях наблюдается паника.

В этот же день Минобороны РФ проинформировало, что ВС РФ освободили посёлок Новотроицкое в Донецкой Народной Республике. Кроме тог, появилась информация, что ВСУ оставили позиции в посёлке Шевченко под Красноармейском.