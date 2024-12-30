Лондон, 30 декабря, 2024, 11:24 — ИА Регнум. Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кёртен заявил, что Россия не является врагом Запада.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Россия нам не враг», — указал политик в публикации в соцсети X.

Своё высказывание Кёртен подкрепил изображением российского флага.

Как передавало ИА Регнум, 19 декабря президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, заявил, что Россия готова работать с Великобританией, но только взаимно. В противном случае обойдёмся и без них, добавил российский лидер.

Глава государства напомнил, что Россия удерживает первенство в Европе и четвёртое место в мире по паритету покупательной способности, оставив Великобританию далеко позади.

25 ноября глава минобороны Великобритании Джон Хили утверждал, что украинский конфликт вошёл в критическую фазу, в связи с чем странам — членам НАТО необходимо усилить свою оборону. Он обсудил с главой украинского минобороны Рустемом Умеровым удвоение помощи, оказываемой Киеву.

Путин, в свою очередь, ранее отмечал, что никакие западные вооружения не способны изменить ход спецоперации, а поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте на Украине.