Пекин, 30 декабря, 2024, 11:19 — ИА Регнум. В Китае завершили прокладку самого длинного в мире скоростного автомобильного тоннеля Тянь-Шань Шэнли. Об этом 30 декабря сообщил китайский телеканал CCTV.

Wang Fei/XinHua/Global Look Press

Его построили в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе страны. Строительство тоннеля протяженностью 22,13 км длилось 52 месяца.

Открытие тоннеля, который соединит северную и южную части автономного района, позволит водителям сократить время пересечения гор Тянь-Шань с нескольких часов до порядка 20 минут.

Планируется, что движение по дороге полностью откроют в 2025 году. После этого расстояние между административным центром района городом Урумчи на севере и уездом Лопнур на юге можно будет преодолевать чуть более чем за три часа вместо семи.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 22 декабря в режиме видео-конференц-связи принял участие в церемонии открытия скоростной трассы с выходом к Крымскому мосту. Глава государства дистанционного дал команду пустить движение автомобилей по федеральной трассе А-289 Краснодар ― Славянск-на-Кубани ― Темрюк ― автомобильная дорога А-290 Новороссийск ― Керчь. Протяжённость дороги составляет почти 120 км.

В январе 2022 года в Китае после почти четырёх лет строительства открыли для движения транспорта самый длинный в стране подводный автомобильный тоннель Тайху. Его длина составляет 10,79 км, он проходит под озером Тайху в провинции Цзянсу на востоке Китая, примерно в 50 км к востоку от Шанхая.