Херсон, 30 декабря, 2024, 11:04 — ИА Регнум. Интеграция Херсонской области в состав России в 2024 году была полностью завершена. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Алексей Коновалов/ТАСС Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо

«В уходящем году в Херсонской области было сделано очень много. Это была планомерная, постоянная, кропотливая работа. Было отремонтировано много дорог, школ, больниц, восстанавливалась коммунальная инфраструктура, развивались экономика и культура», — рассказал он в беседе с «РИА Новости».

По словам Сальдо, Херсонская область сумела сделать большой шаг в направлении общероссийского уровня развития, что позволило субъекту полностью интегрироваться в состав России.

Херсонская область вошла в состав России в сентябре 2022 года по итогам референдума. Украинская сторона не признала легитимность данного референдума и регулярно обстреливает территорию региона. В настоящее время под контролем РФ находится порядка 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе Херсон, удерживают силы ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре Сальдо отметил, что на херсонском направлении украинские силы ослаблены, часть подразделений армии переброшены в Донбасс и Курскую область. Сальдо также отметил, что на правобережье ВСУ проводят стандартные оборонительные мероприятия, но мощные фортификации не строят. Не заметна и подготовка к попыткам переправы на левый берег более-менее крупных сил.