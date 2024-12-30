Москва, 30 декабря, 2024, 10:57 — ИА Регнум. Чемпион мира по биатлону в составе сборной СССР, президент Федерации биатлона Забайкальского края Геннадий Ковалёв умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщила пресс-служба Союза биатлонистов России.

Олег Галушко/ТАСС Геннадий Ковалёв

В 1972 году спортсмен принял участие в Олимпийских играх в японском Саппоро. А на чемпионате мира 1973 года в Лейк-Плэсиде Ковалёву удалось завоевать золото эстафеты и серебро индивидуальной гонки.

«Под его руководством воспитанники школы биатлона достойно представляли Забайкальский край на всероссийской и международной арене. За период работы директором в школе им подготовлены мастер спорта международного класса и 12 мастеров спорта России», — указано в сообщении.

Ковалёв являлся заслуженным мастером спорта СССР, а также в последние годы жизни возглавлял Федерацию биатлона родного Забайкальского края.