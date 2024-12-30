Москва, 30 декабря, 2024, 10:55 — ИА Регнум. Особый порядок продажи зарубежных лекарств в России продлевается до конца 2025 года, сообщили 30 декабря в пресс-службе правительства РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Это позволяет избежать дефицита медикаментов и перебоев с поставками в аптеки, поликлиники и больницы», — уточняется на сайте органа исполнительной власти.

Отмечается, что указанная мера распространяется на зарубежные лекарства как в российской, так и в иностранной упаковке. В последнем случае товары должны содержать этикетку на русском языке.

В правительстве также добавили, что вопросами продажи лекарств в иностранной упаковке занимается специальная межведомственная комиссия.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, президент России Владимир Путин заявил, что обсудит с правительством проблему перебоев с фармпрепаратами. Глава государства заметил, что проблемы с тест-полосками и другими препаратами возникли из-за сбоев и недоработок соответствующих ведомств, в том числе на местах. Он подчеркнул, что деньги на эти нужды выделяются в полном объёме.

В феврале 2024 года Путин информировал, что в течение 2023 года в России было зарегистрировано 530 отечественных лекарственных препаратов и впервые началось производство новых видов отечественного медицинского оборудования. Он назвал этот результат весомым достижением и призвал двигаться дальше.

В январе 2024 года российский лидер отмечал, что Россия уже сама производит 75% жизненно важных лекарств. Вместе с тем он заявлял, что этого недостаточно. По словам Путина, если необходимо что-то добавить, то можно и нужно это сделать, в том числе поддержать науку, развитие технологий, внутренний рынок и производство в стране.