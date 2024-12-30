Москва, 30 декабря, 2024, 10:30 — ИА Регнум. Сейчас нет предпосылок для завершения украинского конфликта или же какой-то его фазы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Нет», — ответил официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналиста «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, 29 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российскую сторону не устраивают ранее высказанные командой избранного президента США Дональда Трампа предложения по Украине об отсрочке членства этой страны в НАТО и вводе западных миротворцев. Он добавил, что, судя по многочисленным утечкам и интервью журналу Times, Трамп говорит о «замораживании» военных действий по линии фронта и передаче дальнейшей ответственности за противостояние с Россией Евросоюзу.

26 декабря президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия стремится к завершению конфликта на Украине, а не к его заморозке. Глава государства напомнил, что в 2021 году действующий президент США Джо Байден уже предлагал отсрочить принятие Украины в НАТО на 10–20 лет, однако в контексте исторических расстояний и сроков это одно мгновение.