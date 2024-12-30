Загреб, 30 декабря, 2024, 10:22 — ИА Регнум. В Хорватии будет проведён второй тур президентских выборов, ведь в результате первого тура действующий президент страны Зоран Миланович не сумел набрать абсолютного большинства голосов. Это следует из данных Государственной избирательной комиссии (ГИК) республики после обработки 99,91% бюллетеней.

Xinhua/Global Look Press

Согласно данным ведомства, Миланович, который ранее выступал с критикой военной поддержки киевского режима, набрал 49,09% голосов, что не позволило ему одержать победу в первом туре. Его соперником во втором туре станет бывший министр образования Хорватии Драган Приморац, который набрал 19,35%. Оставшиеся шесть кандидатов получили в сумме чуть более 30% голосов.

На сайте ГИК указано также, что общая явка на выборы составила менее 50%. Второй тур будет проведён 12 января.

Как передавало ИА Регнум, 13 декабря Миланович заявил, что военные Хорватии не будут участвовать в украинском конфликте. Президент Хорватии добавил, что страна собирается действовать осторожно и только в своих интересах.

В июле Миланович заявил, что продолжающийся конфликт угрожает Украине полным экономическим и демографическим уничтожением, а завершение конфликта зависит только от России и США. По его словам, заявления НАТО о «необратимости» пути Украины в НАТО накладывают ряд серьёзных обязательств на страны альянса в контексте будущего Киева.