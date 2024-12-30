Луганск, 30 декабря, 2024, 10:10 — ИА Регнум. Луганская школьница Фаина, которую ранее внесли в базу украинского сайта «Миротворец», в преддверии Нового года направила обращение к российским военнослужащим, которые служат в зоне спецоперации.

(сс) Andrey Butko Школьница Фаина

«Вот уже 11-й год я загадываю желание об окончании [конфликта]. О нашей победе… Я бы хотела поздравить солдат, офицеров, генералов, которые находятся на передовой и не дают нам почувствовать, что такое [военный конфликт]. Я знаю, что многие из них хотели бы быть сейчас со своими семьями, но, несмотря ни на что, они защищают нас и освобождают наши территории от украинских нацистов. Спасибо вам за это», — говорится в письме девушки, текст которого приводит «РИА Новости».

Кроме того, школьница решила поздравить журналистов всех российских средств массовой информации и поблагодарила сотрудников прессы за освещение событий на линии фронта. Также Фаина в своём обращении упомянула мирных жителей тех регионов, которые затронули боевые действия.

Она поздравила всех с Новым годом и Рождеством Христовым.

Как сообщало ИА Регнум, 28 декабря филиал фонда «Защитники Отечества» в Брянской области проинформировал, что детям погибших героев спецоперации из Курской области, которые временно находятся в пункте временного размещения в Брянской области, передали подарки от президента РФ Владимира Путина. В Брянск доставили более 30 коробок, в каждой из которых было 12 праздничных подарков. Первые сладкие наборы уже вручили ребятам. Их получили юный пловец и поклонник роботов.

В преддверии Нового года волонтёры Победы и добровольцы Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики» при поддержке госфонда «Защитники Отечества» поздравили участников спецоперации, дав старт Всероссийской акции «Для вас, родные!». Памятные талисманы, новогодние открытки и письма с поздравлениями и добрыми пожеланиями вручали в Москве, Белгородской области и других регионах РФ.