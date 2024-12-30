Москва, 30 декабря, 2024, 09:46 — ИА Регнум. Следственные действия прошли в Главном автобронетанковом управлении (ГАБТУ) Минобороны России и по местам жительства должностных лиц управления в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщили 30 декабря ТАСС в правоохранительных органах.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В частности, у заместителя начальника ГАБТУ генерал-майора Сергея Шалёного изъяли мобильный телефон. Генерал проходит свидетелем по делу, его телефон имеет значение для следствия, пояснил собеседник агентства.

В общей сложности проведено 15 обысков, в ходе которых также изъяты документы.

Статья 201.1 УК РФ о злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы. Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало, говорится в материале.