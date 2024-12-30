В Госдуме назвали средний размер пенсии по старости в 2025 году
Депутат Госдумы Чаплин: размер средней пенсии в России составит 24 тыс. рублей
Москва, 30 декабря, 2024, 09:15 — ИА Регнум. В 2025 году средний размер пенсии по старости составит порядка 24 тыс. рублей. Об этом 30 декабря сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин («Единая Россия»).
«В следующем году средний размер страховой пенсии по старости составит 24 059,12 рубля», — уточнил парламентарий в беседе с «РИА Новости».
Он напомнил, что по сравнению с 2024 годом пенсионные выплаты увеличатся на 7%. Поправки в законодательстве коснутся и неработающих пенсионеров.
Как передавало ИА Регнум, Соцфонд в декабре напомнил об индексации на 7,3% пенсий работающих пенсионеров с 1 января 2025 года. Расчёт произведут, исходя из суммы 36 351,59 рубля. В случае, если работающий пенсионер уволился с работы, ему повысят пенсию в дополнение к прибавке по индексации. Размер пенсии посчитают с учётом всех пропущенных индексаций за время трудовой деятельности пенсионера.
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков 28 декабря заявил, что страховые пенсии в России в феврале 2025 года увеличат с учётом фактической инфляции по итогам 2024 года. Он отметил, что изначально повышение пенсий запланировали на 7,3%, но годовая инфляция, по предварительным данным, будет выше этого показателя. Такой случай учли в российском законодательстве.
Часть россиян до конца 2024 года получит двойную пенсию. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб уточнила, что речь идёт о выплатах за декабрь и январь. Это затронет пенсионеров, получающих пенсии с 3-го по 8-е число каждого месяца, так как в январе это праздничные дни.