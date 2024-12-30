Москва, 30 декабря, 2024, 09:15 — ИА Регнум. В 2025 году средний размер пенсии по старости составит порядка 24 тыс. рублей. Об этом 30 декабря сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин («Единая Россия»).

Олег Елков/ТАСС

«В следующем году средний размер страховой пенсии по старости составит 24 059,12 рубля», — уточнил парламентарий в беседе с «РИА Новости».

Он напомнил, что по сравнению с 2024 годом пенсионные выплаты увеличатся на 7%. Поправки в законодательстве коснутся и неработающих пенсионеров.

Как передавало ИА Регнум, Соцфонд в декабре напомнил об индексации на 7,3% пенсий работающих пенсионеров с 1 января 2025 года. Расчёт произведут, исходя из суммы 36 351,59 рубля. В случае, если работающий пенсионер уволился с работы, ему повысят пенсию в дополнение к прибавке по индексации. Размер пенсии посчитают с учётом всех пропущенных индексаций за время трудовой деятельности пенсионера.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков 28 декабря заявил, что страховые пенсии в России в феврале 2025 года увеличат с учётом фактической инфляции по итогам 2024 года. Он отметил, что изначально повышение пенсий запланировали на 7,3%, но годовая инфляция, по предварительным данным, будет выше этого показателя. Такой случай учли в российском законодательстве.

Часть россиян до конца 2024 года получит двойную пенсию. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб уточнила, что речь идёт о выплатах за декабрь и январь. Это затронет пенсионеров, получающих пенсии с 3-го по 8-е число каждого месяца, так как в январе это праздничные дни.