Киев, 30 декабря, 2024, 09:11 — ИА Регнум. Сотрудники государственного бюро расследований (ГБР) Украины задержали в Тернополе командира 211-й понтонно-мостовой бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) Олега Побережнюка. Он закрывал глаза на издевательства над военными, сообщили в офисе генерального прокурора Украины.

ИА Регнум

«По данным следствия, подозреваемый не реагировал на факты бесчеловечного обращения и пыток подчинённых ему военнослужащих», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Уточняется, что с февраля по июль 2024 года Побережнюк знал о том, что подчинённый ему командир взвода, превышая свои полномочия, издевался над военными. Однако командир бригады не инициировал вопрос о привлечении офицера к ответственности.

По данным ГБР, в феврале командир взвода в состоянии алкогольного опьянения избил военного. Через месяц он снова избил этого же военнослужащего и привязал его к деревянному кресту.

В отношении командира бригады возбудили уголовное дело по статье о бездействии властей в условиях военного положения. В офисе отметили, что правоохранители провели обыски в доме Побережнюка. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщало ИА Регнум, скандал вокруг 211-й бригады поднялся после того, как о поборах и истязаниях в этом подразделении ВСУ написала украинская пресса. Отмечалось, что то, что творили с подчинёнными садисты-командиры, выглядит запредельным даже для Украины.

К уже привычным вымогательству, поборам, использованию ресурсов бригады в целях личного обогащения, списанию неугодных в штурмовые подразделения добавились систематические жестокие избиения и даже распятие на кресте.

Народный депутат от оппозиции Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) утверждает, что парламентская временная следственная комиссия имела материалы о злоупотреблениях и пытках ещё в сентябре 2024 года. Несмотря на это, 6 декабря, всего за десять дней до публикации статьи о Побережнюке, глава киевского режима Владимир Зеленский вручил командиру 211-й бригады орден Богдана Хмельницкого 3-й степени.

Ранее пленный украинский военный Валентин Гулаков рассказал, что командир 5-й роты 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ заставлял подчинённых сдавать деньги «на внутренние нужды». По его словам, вымогательством регулярно занимался командир с позывным Сармат. На что он тратил собранные средства, неизвестно.