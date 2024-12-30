Вашингтон, 30 декабря, 2024, 07:59 — ИА Регнум. Действующий президент США Джозеф Байден объявил 9 января 2025 года днём национального траура в связи с кончиной экс-президента Джимми Картера. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

Dennis Van Tine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Джимми Картер

«Я объявляю 9 января 2025 года днём национального траура на всей территории США», — говорится в заявлении.

Кроме того, Байден призвал американцев собраться в церквяхи, чтобы отдать дань памяти умершего экс-президента. Американский лидер постановил приспустить все флаги США в госучреждениях на территории страны и за её пределами, в том числе на военных базах и в диппредставительствах, на 30 дней.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Картер умер в воскресенье, 29 декабря, на 101-м году жизни. Экс-президент США провёл в хосписе почти два года. По словам внука Картера Джейсона, экс-лидер США в последние дни «наслаждался миром, как мог». Картер — 39-й президент США, находившийся у власти в период с 1977 по 1981 год. Он вошёл в историю как самый долгоживущий американский президент. В октябре ему исполнилось 100 лет.