Астана, 30 декабря, 2024, 07:42 — ИА Регнум. Граждан Киргизии, пострадавших в авиакатастрофе возле казахстанского города Актау, спецбортом доставили в Бишкек. Об этом 30 декабря сообщила пресс-служба киргизского МЧС.

Isa Tazhenbayev/XinHua/Global Look Press

«Трое кыргызских граждан, пострадавших в авиакатастрофе в городе Актау Республики Казахстан, доставлены в Бишкек и помещены в Национальный госпиталь республики», — уточняется в сообщении.

Спецборт с пострадавшими прибыл в международный аэропорт Бишкека в ночь на 30 декабря. В данный момент травмированные во время авиакатастрофы граждане Киргизии находятся под наблюдением медиков.

Спецборт для доставки пострадавших в Бишкек распорядился подготовить сразу после авиакатастрофы лично президент Киргизии Садыр Жапаров. На борту авиалайнера находились трое граждан Киргизии, им удалось спастись. Состояние одного из пострадавших врачи назвали тяжёлым.

Ранее ИА Регнум сообщало, что бортовые самописцы с пассажирского самолёта Embraer 190, разбившегося в районе казахстанского Актау, направят в Бразилию в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий (CENIPA).

Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines рейса Баку — Грозный разбился в трёх километрах от аэропорта Актау утром 25 декабря. Погибли 38 человек, в живых остались 29. Всего на борту самолёта было 16 граждан России, из них выжили девять человек.

Казахстан ведёт расследование авиапроисшествия. В ходе осмотра территории были найдены оба бортовых самописца. Уголовное дело также возбудил Следственный комитет России. Азербайджанская сторона инициировала международное расследование авиакатастрофы, в котором участвуют в том числе специалисты из России и Бразилии.

Президент России Владимир Путин 28 декабря позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, который в ходе разговора заявил, что авиалайнер подвергся внешнему воздействию в воздушном пространстве России. Путин принёс азербайджанскому коллеге извинения за то, что катастрофа произошла в воздушном пространстве РФ. При этом он сообщил, что Грозный, Владикавказ и Моздок подверглись атаке украинских дронов, которую отражали российские силы ПВО в момент прилёта Embraer 190.