Нижний Новгород, 30 декабря, 2024, 06:29 — ИА Регнум. Часть пальцев спасли медики нижегородскому подростку, в руке у которого взорвалась петарда в торговом центре. Об этом 30 декабря сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Нижегородской области.

Иван Шилов ИА Регнум

«Подростку провели операцию. Медикам удалось частично сохранить ему пальцы левой руки. Специалисты призывают соблюдать необходимые правила при использовании пиротехники», — отметили в минздраве региона.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в ТЦ «Седьмое небо» 13-летний мальчик, сидя с друзьями на фуд-корте, достал петарду и поджёг её. Пиротехническое изделие взорвалось в его руке, из-за чего у подростка травмирована кисть. Пострадавший доставлен в детскую городскую больницу №1.

Находившиеся рядом с подростком люди после взрыва начали разбегаться, решив, что произошёл теракт. Некоторые из них получили травмы.