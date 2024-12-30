Москва, 30 декабря, 2024, 05:51 — ИА Регнум. Снижение туристического потока из России в Грецию обернулось для Афин потерей как минимум одного миллиарда евро ежегодно. Об этом 30 декабря рассказал посол России в Греции Андрей Маслов в интервью «РИА Новости».

Черкасский Андрей ИА REGNUM Греция

«Что касается массового туризма из России в Грецию, то это осталось в прошлом. Сразу после того, как были отменены прямые рейсы из Афин в Москву и из Москвы в Афины, заблокированы странами ЕС карты отечественных банков, интерес к греческому направлению пошёл резко вниз», — отметил дипломат.

Для сравнения: в 2013 году Грецию посетили рекордные 1 миллион 300 тысяч русских туристов, в последние годы в страну приезжали примерно 800 тысяч россиян в год. А за 10 месяцев 2024 года, согласно данным, которые привёл Маслов, Грецию посетили лишь 15 тысяч туристов из России.

Как подсчитали греческие отраслевые эксперты, ежегодно Греция без российских туристов теряет около одного миллиарда евро. Прибыли лишились многие местные отрасли, в частности пушно-меховое производство. При этом у российских туристов возрос интерес к отдыху на курортах класса люкс.

«Но это, как вы понимаете, не имеет никакого отношения к массовому туризму», — указал посол.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в конце июля в Турции столкнулись с оттоком туристов, многие предпочли отдыхать в Греции из-за более низких цен. Глава Ассоциации турецких турагентств Кыванч Мерич заявил о трёхкратном увеличении турпотока в Грецию по сравнению с прошлым годом.

Комментируя эту информацию, вице-президент Ассоциации туроператоров России по международному туризму, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян заявил, что речь идёт о глобальном спросе со всех рынков, но России это не касается, поскольку российские туристы не могут напрямую лететь в Грецию из-за отсутствия прямых перелётов и длинного оформления шенгенских виз.