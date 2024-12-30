Вашингтон, 30 декабря, 2024, 05:25 — ИА Регнум. Самолёт специального лётного отряда «Россия» Ил-96 два дня провёл в США, после чего вернулся в РФ. Об этом свидетельствуют данные сервиса для наблюдения за самолётами в режиме реального времени Flightradar24.

MariaPC Самолёт Ил-96

Согласно размещённой на площадке информации, судно вылетело из Санкт-Петербурга в Нью-Йорк 25 декабря. После этого борт отправился в Вашингтон и находился там до 28 декабря. Затем самолёт снова отправился в Нью-Йорк и уже оттуда вернулся в Россию.

Никаких комментариев от российских или американских властей на этот счёт не поступало.

Как передавало ИА Регнум, 22 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения России и США могут улучшиться, если такое желание есть.

В конце октября Путин уточнил, что выстраивание отношений с Россией после выборов в США зависит от Вашингтона. Президент добавил, что если Соединённые Штаты будут открыты к строительству нормальных отношений с РФ, то и Москва будем делать то же самое.

В ноябре замглавы МИД РФ Сергей Рябков допускал, что может произойти разрыв российско-американских дипломатических отношений, если будут конфискованы замороженные активы России или обострится украинский конфликт. Он отметил, что Москва первой не предпринимает эскалационные шаги такого рода, но разрыв возможен в случае, если в попытке надавить на РФ Запад «отбросит последние приличия и пойдет ва-банк».

18 декабря Рябков подчеркнул, что Россия готова рассмотреть любые предложения новой администрации США по нормализации отношений между странами.