Сеул, 30 декабря, 2024, 04:57 — ИА Регнум. Проблема с шасси возникла у ещё одного самолёта южнокорейской авиакомпании Jeju Air, борт смог вернуться в аэропорт вылета в городе Кимпхо. Об этом 30 декабря сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источники.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

«Самолёт Jeju Air, выполнявший рейс в Южной Корее в понедельник, вернулся в аэропорт вылета из-за той же проблемы с шасси, которая была выявлена в смертельной катастрофе с участием другого самолёта той же модели накануне», — пишет агентство.

Уточняется, что самолёт Boeing B737-800 рейса 7C101 из Кимпхо в Чеджу вылетел в 06:37 по местному времени (00:37 мск), на борту находился 161 пассажир. Экипаж вскоре после взлёта выявил проблему с шасси, проинформировал пассажиров о дефекте и развернул самолёт в аэропорт Кимпхо.

Экипажу удалось благополучно совершить посадку. Возобновить полёт Jeju Air планирует после замены воздушного судна. Отмечается, что самолёт был той же модели, что и модель лайнера, который разбился накануне в аэропорту уезда Муан, — Boeing B737-800.

Ранее ИА Регнум сообщало, что самолёт Boeing B737-800 авиакомпании Jeju Air, летевший рейсом 7C2216 из Бангкока в Муан, при посадке в аэропорту пролетел мимо взлётно-посадочной полосы и врезался в ограждение, после чего загорелся. На борту находился 181 человек, выжили только двое. Опубликовано видео приземления лайнера, на нём не видно выпущенного шасси.

Также были опубликованы кадры, как птица попадает в двигатель самолёта. Директор Центра лётного обучения Университета Хансо Ким Кю Ван заявил, что это могло повредить гидравлическую систему, которая поднимает и опускает шасси.

Посольство России в Южной Корее выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой. Дипломаты пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.