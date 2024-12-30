Киев, 30 декабря, 2024, 04:37 — ИА Регнум. Важное решение США в поддержку Украины анонсировал глава киевского режима Владимир Зеленский 29 декабря в своём Telegram-канале.

ИА Регнум Зеленский в США

Зеленский уточнил, что официально американское правительство о своём решении объявит 30 декабря.

«Я знаю, что готовится важное решение Америки в поддержку Украины. Мы ожидаем официального объявления уже завтра: крупные пакеты поддержки для наших воинов», — пояснил политик.

Зеленский отметил, что помощь обеспечит стабилизацию фронта, поскольку поставки вооружения сохраняют жизни украинских военнослужащих. Кроме того, глава киевского режима рассказал, что власти Украины работают над сохранением поддержки со стороны других партнёров на необходимом уровне.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил 28 ноября глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Украина в ближайшее время готова провести новый саммит по «формуле мира» главы киевского режима.

Постпред Украины при ООН, экс-посол в Германии Андрей Мельник отметил, что Киев для завершения конфликта может согласиться на гарантии безопасности, не связанные с НАТО. При этом, как подчеркнул он, «членство в НАТО остаётся для Украины на столе».

Президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции 19 декабря, что Москва всегда была готова к переговорам по Украине. Киев сам отказался от такого варианта. Глава государства напомнил, что в Стамбуле в июле 2022 года были достигнуты договорённости с украинской стороной. Но киевский режим под влиянием бывшего главы британского правительства Бориса Джонсона отказался от них.

Советник руководителя офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Сергей Лещенко 23 декабря заявил, что переговоры с Россией становятся неизбежностью. Он отметил, что Киев не может рассчитывать на вариант, подобный Минским соглашениям или Стамбульским договорённостям.