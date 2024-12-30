Москва, 30 декабря, 2024, 04:26 — ИА Регнум. Тело погибшего в зоне спецоперации экс-игрока российской сборной Алексея Бугаева в настоящее время невозможно забрать и передать родным для дальнейшего захоронения из-за продолжающихся боевых действий. Об этом сообщил футбольный агент Антон Смирнов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM

«По моей информации, пока нет возможности вытащить тело Алексея. Идут боевые действия», — написал Смирнов в Telegram-канале.

Вместе с этим он выразил надежду, что тело Бугаева удастся вытащить для дальнейшего захоронения.

Как передавало ИА Регнум, 29 декабря Смирнов сообщил о гибели Бугаева.

В сентябре 2024 года Прикубанский районный суд Краснодара приговорил Бугаева к 9,5 года колонии строгого режима за попытку сбыта наркотиков. Отмечалось, что футболист полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Суд учёл наличие ребёнка, раскаяние, а также успехи в спорте в качестве смягчающих обстоятельств при вынесении приговора.

Позже Бугаев выразил желание подписать контракт с ВС РФ и отправиться в зону спецоперации.