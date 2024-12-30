Нью-Йорк, США, 30 декабря, 2024, 04:05 — ИА Регнум. Правила дресс-кода на чемпионате мира принял решение смягчить президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович. Об этом 29 декабря сообщается на сайте FIDE.

Иван Шилов ИА REGNUM Шахматы

На такой шаг Дворкович пошёл после скандала на чемпионате мира, когда норвежского гроссмейстера, чемпиона мира по быстрым шахматам Магнуса Карлсена дисквалифицировали за появление на турнире в джинсах.

«Я принял решение попробовать подход, который предоставит больше гибкости должностным лицам FIDE в суждениях относительно пригодности одежды. <…> Принцип прост: по-прежнему требуется следовать официальному дресс-коду, но допускаются небольшие элегантные отклонения», — пояснил Дворкович.

Как пример такого «элегантного отклонения» от дресс-кода глава FIDE привёл джинсы в сочетании с пиджаком.

При этом Дворкович пояснил что введение правил дресс-кода было обоснованным и последовательным, но привело к событиям, которые все хотели бы избежать, это относится также и к словам, сказанным «на эмоциях», заявил глава FIDE.

Ранее ИА Регнум сообщало, что норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена дисквалифицировали на чемпионате мира по рапиду из-за нарушения дресс-кода. Нарушение состояло в том, что шахматист пришёл на турнир в джинсах вместо классических брюк.

Сам Карлсен в интервью норвежскому изданию NRK заявил, что не хочет иметь с FIDE ничего общего. Он принёс извинения зрителям, добавив, что для кого-то это может быть глупым принципом, но для него это не забавная ситуация.

В тот же день россиянина Яна Непомнящего оштрафовали за спортивную обувь, после чего сменил её и продолжил выступление на турнире.