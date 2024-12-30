Вашингтон, 30 декабря, 2024, 03:17 — ИА Регнум. После колонизации Марса на планете следует установить прямую демократию. Такую рекомендацию дал 29 декабря предприниматель и глава аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск в соцсети Х.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Марсиане решат, какое у них будет управление. Я рекомендую не представительную, а прямую демократию», — так ответил Маск на вопрос пользователя соцсети Х, который поинтересовался, каким образом будет управляться Марс.

Маск указал, что первые непилотируемые корабли Starship могут приземлиться на Марсе примерно через два года. Пилотируемые миссии Starship, возможно, отправятся на Красную планету в ближайшие четыре года.

Ранее ИА Регнум сообщало, что американский миллиардер Илон Маск опубликовал в соцсети X изображение с намёком на то, что предпочёл бы колонизацию Марса развязыванию третьей мировой войны.

На изображении в две человеческие головы по разным траекториям летят пули. На первой картинке с подписью «третья мировая война» пуля проходит сквозь череп, при этом вторая голова с подписью «колонизация Марса» остаётся цела.

Для колонизации Марса потребуется как минимум один миллион человек и несколько миллионов тонн грузов. Проект осуществится на базе ракеты Starship 3 — новейшей модели, вмещающей больше грузов, чем предыдущие версии, заявлял Маск.