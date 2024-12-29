Тель-Авив, Израиль, 30 декабря, 2024, 02:46 — ИА Регнум. Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху удалили предстательную железу. Об этом 29 декабря сообщила его канцелярия.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

«Премьер-министр проснулся после анестезии, пребывает в хорошем состоянии и в полном сознании», — отметили в канцелярии.

Там добавили, что операция прошла успешно и без осложнений. В настоящее время Нетаньяху находится в подземном защищённом отделении больницы и несколько дней будет под наблюдением врачей.

До этого канцелярия политика сообщала, что операция по удалению простаты потребовалась после лечения инфекции мочевыводящих путей.

Как передавало ИА Регнум, вечером 9 декабря из-за жалоб на головную боль в больницу попал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Обследование МРТ выявило внутричерепное кровоизлияние. Позже главе Бразилии потребовалась операция. Хирургическое вмешательство прошло без осложнений.

12 декабря Лула да Силва успешно перенёс вторую операцию. В период его госпитализации обязанности главы государства исполнял вице-президент Жералду Алкмин.