Минск, 30 декабря, 2024, 02:01 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что около 30 лет пользуется парфюмом с названием Eternity.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Я, кстати, пользуюсь с первого дня своей жизни, президентской жизни, Eternity», — сказал белорусский лидер в эфире телеканала «Беларусь 1» в ответ на слова журналиста о приятном парфюме Лукашенко.

При этом президент Белоруссии не стал уточнять марку парфюма. Известно, что духи с таким названием производит компания Calvin Klein.

Как передавало ИА Регнум, 26 декабря Лукашенко наколол дров в Ленинградской области перед саммитом Евразийского экономического союза (ЕАЭС). На опубликованных фото глава республики орудовал топором перед деревянным домиком с флагом Белоруссии и номером 19. Тогда перед президентом скопилась внушительная горка поленьев.

Позже Лукашенко рассказал, что колка дров стала альтернативой катанию на горных лыжах, оказавшемуся невозможным из-за неподходящей погоды.