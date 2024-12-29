Нью-Йорк, США, 30 декабря, 2024, 01:38 — ИА Регнум. Рождённые в 2025 году дети будут представителями нового поколения — поколения Бета. Об этом пишет американское издание The New York Post.

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«Поколение Бета, которое продлится примерно до 2039 года, следует за поколением Альфа, которое длилось с 2010 по 2024 год», — пишет автор статьи.

Отмечается, что представителям поколения Бета предстоит испытать на себе все сложности современного мира, включая изменение климата, проблемы миграции, урбанизацию. Так, по мнению футуролога Марка Маккриндла, который предложил в своё время название для поколения Альфа, к 2035 году поколение Бета будет составлять около 16% населения планеты. Важное место в жизни человека к этому времени займёт искусственный интеллект, который, по словам футуролога, «будет управлять миром».

«Поколение Бета будет жить в эпоху, когда искусственный интеллект и автоматизация полностью интегрированы в повседневную жизнь — от образования и рабочих мест до здравоохранения и развлечений», — добавил Маккриндл.

Согласно теории поколений, предложенной Нилом Хоу и Уильямом Штраусом, существует несколько ключевых поколений, в частности:

поколение, называемое «Тихое поколение» (Silent Generation): 1928–1945 годы;

поколение «Беби-бумеров» (Baby Boomers): 1946–1964 годы;

поколение X: 1965–1980 годы;

поколение Y (миллениалы): 1981–1996 годы;

поколение Z (зумеры): 1997–2012 годы.

Людей, рождённых в 2012 году, социологи называют представителями поколения Альфа.

Как передавало ИА Регнум, 28 октября глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) РФ Вероника Скворцова заявила, что с учётом роста продолжительности жизни человека в скором времени молодыми будут считаться люди до 60 лет. Она подчеркнула, что если брать классификацию ВОЗ, то молодой человек — это человек в возрасте до 45 лет, но с учётом увеличения продолжительности жизни скоро люди до 60 лет будут считаться молодыми людьми, потому что совершенно меняются возрастные периоды.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ожидаемая продолжительность жизни в стране по итогам 2023 года выросла до 74 лет. Это стало рекордным показателем для России. Таких результатов удалось добиться за счёт совместной работы властей и медиков, подчеркнул глава государства.