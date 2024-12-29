Загреб, 30 декабря, 2024, 01:03 — ИА Регнум. В Хорватии по результатам прошедших выборов президента ни один из восьми кандидатом не набрали более 50% голосов. Действующий президент Зоран Миланович набрал 49,12% голосов после обработки 99,59% бюллетеней, в связи с чем состоится второй тур выборов, сообщила вечером 29 декабря государственная избирательная комиссия (ГИК) Хорватии.

Pixabay.com Флаг Хорватии

Явка на выборах составила 45,99%. Второе место с 19,38% голосов занял независимый кандидат Драган Приморац. Второй тур президентских выборов состоится 12 января.

«Спасибо вам всем за поддержку!» — написал Зоран Миланович в соцсетях.

Как передавало ИА Регнум, 13 декабря Миланович заявил, что военные Хорватии не будут участвовать в украинском конфликте. Президент Хорватии добавил, что страна собирается действовать осторожно и только в своих интересах.

В июле Миланович заявил, что продолжающийся конфликт угрожает Украине полным экономическим и демографическим уничтожением, а его завершение зависит только от России и США. По его словам, заявления НАТО о «необратимости» пути Украины в НАТО накладывают ряд серьёзных обязательств на страны альянса в контексте будущего Киева.