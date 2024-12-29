Нью-Йорк, США, 30 декабря, 2024, 00:54 — ИА Регнум. Поездка на чемпионат мира (ЧМ-2024) по шахматам, который проходит в Нью-Йорке, обошлась в сумму около одного миллиона рублей. Об этом 29 декабря рассказал Михаил Кобалия, тренер 18-летнего чемпиона мира по шахматам Володара Мурзина.

Иван Шилов ИА REGNUM Шахматы

Расходы, связанные с поездкой на ЧМ-2024, Кобалия описал как «безумные».

«Около одного миллиона рублей с перелётом. Это же Нью-Йорк, да ещё и перед Новым годом. Только проживание стоит от 400 долларов в сутки без питания. А надо было заранее приехать, чтобы акклиматизацию пройти. Мы приехали за три дня. Расходы просто безумные», — сказал Кобалия в беседе с изданием «Чемпионат».

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент России Владимир Путин поздравил шахматиста Володара Мурзина с победой на чемпионате мира по рапиду в Нью-Йорке.

29 декабря 18-летний Мурзин одержал победу на чемпионате мира по рапиду в Нью-Йорке. Он набрал 10 очков по итогам 13 партий. Второе место на турнире занял российский игрок Александр Грищук, третье — Ян Непомнящий. Оба заработали по 9,5 очка.

Мурзин стал третьим российским чемпионом мира по рапиду с момента проведения первого официального турнира в 2012 году.