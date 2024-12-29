Штат Джорджия, США, 30 декабря, 2024, 00:46 — ИА Регнум. Неправительственная организация «Центр Картера» подтвердила смерть своего основателя и 39-го президента США Джимми Картера.

(сс) Commonwealth Club Джимми Картер

«Наш основатель, бывший президент США Джимми Картер ушёл сегодня из жизни в городе Плейнс (штат Джорджия)», — говорится в сообщении организации в соцсети X (бывший Twitter).

Как передавало ИА Регнум, Картер умер в воскресенье, 29 декабря, на 101-м году жизни. Экс-президент США провёл в хосписе почти два года. По словам внука Картера, Джейсона, экс-лидер США в последние дни «наслаждался миром, как мог». Картер — 39-й президент США, находившийся у власти в период с 1977 по 1981 год. Он вошёл в историю как самый долгоживущий американский президент. В октябре ему исполнилось 100 лет.

19 ноября прошлого года в возрасте 96 лет скончалась жена Картера, экс первая леди США Розалин Картер.