Москва, 29 декабря, 2024, 23:11 — ИА Регнум. Экс-футболист сборной РоссииАлексей Бугаев погиб в зоне спецоперации. Об этом 29 декабря сообщил футбольный агент Антон Смирнов.

Александр Федоров/ТАСС

«На СВО погиб бывший футболист московского «Торпедо», «Локомотива», «Томи», «Химок», «Краснодара» и сборной России Алексей Бугаев. Алексей являлся воспитанником ФШМ. Вечная память», — написал Смирнов в Telegram-канале.

В октябре 2023 года Бугаева задержали в Сочи с 500 граммами мефедрона. 1 ноября 2023 Прикубанский районный суд Краснодара арестовал Бугаева.

Как передавало ИА Регнум, позднее отец спортсмена Иван Бугаев заявил, что его сын не причастен к вменяемой ему торговле наркотиками. По мнению отца, его сын оказался не в том месте не в то время и «попал под раздачу». Старший Бугаев критически отнёсся к информации об обнаружении наркотиков у футболиста и сообщил, что его задержали за неповиновение полиции.

В сентябре 2024 года Прикубанский районный суд Краснодара приговорил Бугаева к 9,5 года колонии строгого режима за попытку сбыта наркотиков. Отмечалось, что футболист полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Суд, в свою очередь, учёл наличие ребенка, раскаяние, а также успехи в спорте в качестве смягчающих обстоятельств при вынесении приговора.

Позже Бугаев выразил желание подписать контракт с ВС РФ и отправиться в зону спецоперации.