Москва, 29 декабря, 2024, 22:29 — ИА Регнум. Россия оставляет за собой право дать симметричный ответ странам коллективного Запада, которые продолжают планомерную зачистку информационного пространства от российских СМИ. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Telegram/МИД России

28 декабря в Европе заблокировали Telegram-каналы крупных российских информационных изданий, в частности «РИА Новости», МИЦ «Известия», RT, «Российской газеты», Первого канала, телеканала «Россия 1», НТВ и других.

«Расцениваем очередной акт политической цензуры со стороны стран неолиберального Запада как закрепление их курса на подавление любых очагов инакомыслия вопреки всем своим международным обязательствам в сфере обеспечения свободного доступа к информации и плюрализма медиа», — отметила дипломат.

По словам Захаровой, страны Запада лишают собственных граждан возможности самостоятельно сформировать представление о происходящих в мире событиях, подменяют объективную картину мира симуляцией реальности, сфабрикованной «мейнстримными» СМИ и подконтрольными правящим кругам социальными сетями.

«Требуем, чтобы профильные международные структуры дали надлежащую оценку таким действиям», — подчеркнула Захарова, добавив, что подобные атаки на российские СМИ не останутся без реакции со стороны России.

«Оставляем за собой право на симметричные ответные меры», — заключила представитель МИД.

Как передавало ИА Регнум, на подконтрольность западных СМИ руководству своих стран не раз указывали в российском МИД. Так, в ноябре Захарова заявила, что в мире разворачивается чудовищный коллапс западной идеологии, но власти государств Запада скрывают это от своих граждан благодаря цензуре и контролю над собственными СМИ. Дипломат добавила, что страны, где не блокируют альтернативные источники информации, осознали провал экспериментов западной части мира.

В июне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указал на один из традиционных приёмов западных СМИ. По его словам, они не описали контекст, когда передали слова президента РФ Владимира Путина о ядерном оружии. СМИ не указали, что он лишь отвечал на заданный вопрос. Журналисты спросили российского лидера, при каких условиях может быть использовано ЯО на Украине и насколько вероятна такая ситуация. Он ответил, что не стоит доводить не только до использования такого оружия, но и до угроз его использования.