Вашингтон, 29 декабря, 2024, 21:52 — ИА Регнум. Польша готова помочь Украине, если Словакия прекратит поставки электроэнергии в эту страну. Об этом 29 декабря сообщило американское агентство Bloomberg, ссылаясь на заявление высокопоставленного польского чиновника.

ИА REGNUM

«Польское правительство готово увеличить внутреннее производство электроэнергии, чтобы компенсировать любые дисбалансы, которые перегруженная система Украины понесёт в случае действий Словакии», — процитировало издание чиновника.

Собеседник попросил не публиковать его имени, так как переговоры по этому вопросу носят закрытый характер.

Как передавало ИА Регнум, 1 января 2025 года завершается срок действия контракта между РФ и Украиной о транспортировке российского газа в Европу. Киев отказался его продлевать и намерен прекратить транспортировку топлива. Фицо заявил, что Словакия, оставшись без поставок через украинскую территорию, рассмотрит вопрос о приостановке перетока электроэнергии на Украину.

Глава киевского режима Владимир Зеленский раскритиковал выступление Роберта Фицо и обвинил Словакию в открытии второго энергетического фронта против Украины. Он пригрозил Братиславе разрывом отношений с европейским сообществом в случае прекращения поставок электроэнергии.