Астана, 29 декабря, 2024, 21:55 — ИА Регнум. Бортовые самописцы с пассажирского самолёта Embraer 190, разбившегося в районе казахстанского Актау, направят в Бразилию в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий (CENIPA). Об этом 29 сообщила пресс-служба минтранса Казахстана.

Global Look Press/Stringer/NEWS.ru

Ведомство напомнило, что проводящая расследование авиапроисшествия страна, в соответствии со стандартами Приложения 13 Чикагской конвенции, обеспечивает считывание записей чёрных ящиков и принимает решение о выборе страны для считывания и расшифровки.

«Комиссией по расследованию авиационного происшествия, возглавляемой министром транспорта Казахстана Маратом Карабаевым, принято решение о направлении бортовых самописцев (чёрных ящиков) в CENIPA в Бразилию, которая также является страной — производителем воздушного судна Embraer», — сообщили в минтрансе республики.

Решение принято с учётом проведённых консультаций с авиационными властями Азербайджана и России и рекомендаций Международной организации гражданской авиации.

Ведомство добавило, что в CENIPA для считывания есть все необходимые технические возможности, оборудование и сертифицированная лаборатория.

Как сообщало ИА Регнум, Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines рейса Баку — Грозный разбился в трёх километрах от аэропорта Актау утром 25 декабря. Погибли 38 человек, в живых остались 29. Всего на борту самолёта было 16 граждан России, из них выжили девять человек.

Казахстан ведёт расследование авиапроисшествия. В ходе осмотра территории были найдены оба бортовых самописца. Уголовное дело также возбудил Следственный комитет России. Азербайджанская сторона инициировала международное расследование авиакатастрофы, в котором участвуют в том числе специалисты из России и Бразилии.

Президент России Владимир Путин 28 декабря позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, который в ходе разговора заявил, что авиалайнер подвергся внешнему воздействию в воздушном российском пространстве. Путин принёс азербайджанскому коллеге извинения за то, что катастрофа произошла в воздушном пространстве РФ. При этом он сообщил, что Грозный, Владикавказ и Моздок подверглись атаке украинских дронов, которую отражали российские силы ПВО в момент прилёта Embraer 190.

Алиев 29 декабря заявил, что авиалайнер получил повреждения в результате обстрела с земли. При этом он отметил, что специально воздушное судно никто не сбивал. Азербайджанский лидер потребовал от России наказать виновных в авиакатастрофе.