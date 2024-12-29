Сеул, 29 декабря, 2024, 21:26 — ИА Регнум. Одна из двух стюардесс, выживших после авиакатастрофы пассажирского самолёта Boeing 737 в аэропорту уезда Муан, заговорила. Об этом 29 декабря сообщило агентство Yonhap.

Global Look Press/NEWSIS/XinHua

Известно, что женщине 33 года, её фамилия — Ли. Пострадавшую госпитализировали в одну из больниц в Сеуле. Главврач учреждения Ву Джу сообщил журналистам, что врачи не расспрашивали пациентку о подробностях аварии, чтобы не нервировать.

«Когда проснулась, меня уже спасли», — процитировал он слова пострадавшей.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3938598" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Новые кадры крушения корейского «Боинга»

Вторая выжившая в катастрофе стюардесса по фамилии Ку находится в другой столичной больнице. Ей 25 лет. Она получила травмы головы и лодыжки, врачи оценивают состояние пациентки как стабильное.

Как сообщало ИА Регнум, самолёт в аэропорту Муан разбился утром 29 декабря. Он выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и врезался в забор, после чего начался сильный пожар. На борту находился 181 человек, выжили только двое. Опубликовано видео приземления лайнера, на нём не видно выпущенного шасси.

Также были опубликованы кадры, как птица попадает в двигатель самолёта. Директор Центра лётного обучения Университета Хансо Ким Кю Ван заявил, что это могло повредить гидравлическую систему, которая поднимает и опускает шасси.

Посольство России в Южной Корее выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой. Дипломаты пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.