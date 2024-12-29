Санкт-Петербург, 29 декабря, 2024, 21:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на саммите Евразийского экономического союза отремонтировал наручные часы, используя ручку. Видео опубликовал 29 декабря журналист ВГТРК Павел Зарубин.

На кадрах президент во время сессии саммита, используя ручку, ремонтирует часы. При этом он внимательно следит за происходящим.

«И Путин, решая вопрос с часами, параллельно смотрит на экран и слушает выступление», — отметил Зарубин в комментарии к видео, опубликованном в Telegram-канале журналиста.

Как сообщало ИА Регнум, саммит ЕАЭС проходил 25 декабря в Ленинградской области на территории всесезонного курорта «Игора». Обсуждались актуальные вопросы деятельности союза, планы дальнейшего углубления интеграционных процессов и развития единого рынка союза. В этом году в ЕАЭС председательствовала Армения. Путин сказал несколько вступительных слов, а затем передал слово главе армянского правительства Николу Пашиняну, который участвовал в мероприятии по видеосвязи.