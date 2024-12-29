Москва, 29 декабря, 2024, 20:28 — ИА Регнум. Министры иностранных дел России и Иордании Сергей Лавров и Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади 28 декабря в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Сирии и отметили важность территориальной целостности республики. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

«Министры подробно обменялись оценками ситуации в Сирии и вокруг неё. Было выражено единодушное мнение о необходимости во всех усилиях международного сообщества в полной мере уважать ключевые принципы резолюции СБ ООН 2254, прежде всего — сохранение территориальной целостности и единства Сирии», — говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

Главы МИД также высказались за начало общенационального диалога в Сирии с привлечением всех политических, этнических и конфессиональных сил страны, а также государств, имеющих интересы в республике, которые способны положительно повлиять на поиск консенсуса.

Кроме того, министры договорились и дальше тесно взаимодействовать по продвижению указанных подходов. Они также обсудили график двусторонних контактов на высоком уровне.

Как передавало ИА Регнум, Совбез ООН единогласно принял резолюцию СБ ООН 2254 в декабре 2015 года. Документ утверждает международный план по урегулированию конфликта в Сирии, а также призывает конфликтующие стороны к политическому диалогу.

Лидер новых властей Сирии Ахмед аш-Шараа 29 декабря заявил, что у республики есть стратегические интересы, связанные с Россией. Дамаск стремится выстроить сбалансированные отношения с Москвой, подчеркнул он.

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов 12 декабря сообщил, что Москва рассчитывает сохранить военные базы в Сирии, так они играют важную роль в борьбе с терроризмом. Российские дипломаты установили контакт с политическим комитетом группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), который сейчас находится в Дамаске. Переговоры идут в конструктивном русле.