ДНР, 29 декабря, 2024, 20:45 — ИА Регнум. Ежедневно поступает информация о том, что российские военные успешно продвигаются в Дзержинске в Донецкой Народной Республике, освобождая город от украинских формирований. Об этом 29 декабря заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Дмитрий Рогулин/ТАСС

Он сообщил, что в Дзержинске продолжается выдавливание украинских войск, российские военные занимают более выгодные позиции и высоты.

«Буквально ежедневно получал информацию о том, что есть успехи по продвижению непосредственно в самом Дзержинске», — сообщил Пушилин в видеообращении, размещённом в Telegram-канале главы ДНР.

По ключевым направлениям идёт планомерное освобождение ДНР от ВСУ, отметил он.

Также Пушилин сообщил, что российские военные вступили в бой с украинскими подразделениями в районе Кураховской ТЭС.

В настоящее время украинская группировки в промзоне Курахово находится в оперативном окружении.

Как сообщало ИА Регнум, за минувшие сутки бойцы российской группировки войск «Центр» освободили от ВСУ посёлок Новотроицкое в ДНР. Они также нанесли удары по украинским формированиям в районах Красноармейска, Дзержинска, посёлка Шевченко и сёл Заря, Воздвиженка, Даченское, Новооленовка и Песчаное.