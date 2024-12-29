ДНР, 29 декабря, 2024, 19:51 — ИА Регнум. Российские войска вступили в бой с подразделениями Вооружённых сил Украины (ВСУ) близ Кураховской ТЭС в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 29 декабря сообщил глава региона Денис Пушилин.

Лев Федосеев/ТАСС

По его словам, также продолжаются бои в самом городе.

«Российские подразделения штурмуют промзону, ну и бои мы видим ещё в районе ТЭС», — отметил он в видеообращении, опубликованном в своём Telegram-канале.

Ранее, 29 декабря, глава комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил о взятии российскими военными штурмом административного здания Кураховской ТЭС. ВС России продвинулись в западном направлении более чем на 4 км и закрепились на новых позициях, в результате чего в рядах украинских формированиях наблюдается паника, добавил он.

В тот же день в силовых структурах рассказали, что российские войска начали зачистку территории Кураховской ТЭС. Отмечалось, что группировка украинской армии в городе полностью заблокирована.

Советник главы ДНР Ян Гагин 25 декабря сообщил, что ВС РФ почти полностью освободили от противника жилую зону в Курахово. Он уточнил, что украинские формирования остались только в Кураховской ТЭС, которую они превратили в неприступную крепость.