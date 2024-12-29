Египет, 29 декабря, 2024, 19:54 — ИА Регнум. Погибшим и пострадавшим в результате нападения акулы на пляже города Марса-Алам в Египте оказались итальянские туристы. Об этом 29 декабря сообщило агентство ANSA.

(сс) Geoff Shuetrim

«Два итальянских туриста подверглись нападению акулы в северном районе Марса-Алам на Красном море: один — Джанлука Ди Джойя из Рима, 48 лет — погиб, а другой — 69 лет, из Генивольты, провинция Кремона — получил ранения», — говорится в публикации.

Отмечается, что прокуратура начала расследование обстоятельств инцидента. Участок моря, где произошел несчастный случай, закроют на несколько дней.

Как передавало ИА Регнум, акула напала на туристов в Марса-Алам 29 декабря. Пострадавшего госпитализировали. Министерство окружающей среды Египта указало на то, что инцидент произошёл за пределами зоны, определённой для купания. Среди пострадавших россиян не было.

В Генконсульстве РФ при этом призвали россиян быть бдительными при купании в Красном море и строго выполнять ограничения на купание, дайвинг и рыбалку, а также следовать указаниям береговой охраны по выходу на сушу.