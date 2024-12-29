Краснодарский край, 29 декабря, 2024, 19:27 — ИА Регнум. В Краснодарском крае потушили крупный пожар на овощебазе в посёлке Агроном. Об этом 29 декабря сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.

Telegram/МЧС России

«Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение в Краснодарском крае», — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, пожар возник в результате короткого замыкания, сообщили в пресс-службе прокуратуры Динского района. Люди в результате не пострадали.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3938586" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Пожар на овощебазе в Краснодарском крае

На место ЧП выехал исполняющий обязанности прокурора района Дмитрий Иванов.

Как сообщало ИА Регнум, пожар на овощебазе в Агрономе в Динском районе вспыхнул утром 29 декабря. Через два часа после начала тушения пожар локализовали на площади 4 тыс. кв. м.

В ликвидации участвовали 54 специалиста, было задействовано 16 единиц техники. Прокуратура Динского районе организовала проверку по факту возгорания на овощебазе.