Крупный пожар на овощебазе в Краснодарском крае потушили
Краснодарский край, 29 декабря, 2024, 19:27 — ИА Регнум. В Краснодарском крае потушили крупный пожар на овощебазе в посёлке Агроном. Об этом 29 декабря сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.
«Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение в Краснодарском крае», — сообщили в ведомстве.
По предварительным данным, пожар возник в результате короткого замыкания, сообщили в пресс-службе прокуратуры Динского района. Люди в результате не пострадали.
На место ЧП выехал исполняющий обязанности прокурора района Дмитрий Иванов.
Как сообщало ИА Регнум, пожар на овощебазе в Агрономе в Динском районе вспыхнул утром 29 декабря. Через два часа после начала тушения пожар локализовали на площади 4 тыс. кв. м.
В ликвидации участвовали 54 специалиста, было задействовано 16 единиц техники. Прокуратура Динского районе организовала проверку по факту возгорания на овощебазе.